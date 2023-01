Advocaten terreurzaak willen vrijspraak: 'Angst voor islam meegespeeld?'

De advocaten van de negen Eindhovense terreurverdachten eisen allemaal vrijspraak voor hun cliënten. De mannen zouden volgens hen geen plannen hebben gehad om een terreuraanslag te plegen. Eerder vroeg het Openbaar Ministerie (OM) ook al vrijspraak voor zeven van de mannen, twee van hen moeten wat het OM betreft wel de gevangenis in.

De groep van negen werd in september 2021 opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het OM zei in december dat er geen concreet doelwit en ook geen wapens waren, maar vindt toch dat er een terreurdreiging is afgewend.

Maandag en dinsdag kwamen de advocaten aan het woord in de rechtbank op Schiphol.

Angst voor de islam

Eerder zeiden die al dat de negen slechts 'foute grappen' gemaakt hadden en niet van plan waren echt een aanslag te plegen. Wat vaak terugkomt in de pleidooien: wat zegt het kijken van (gewelddadige) filmpjes of het luisteren naar extremistische liederen over de persoon die dit doet?

"Waar mag je je als moslim nog wel in verdiepen, welke films mag je nog wel kijken en welke niet?", vraagt een van de advocaten zich af. Hij geeft aan dat we moeten waken voor confirmation bias, vooroordelen. "Heeft angst voor de islam hier meegespeeld?", houdt hij de rechter voor.

Christelijke mannen

Dat het OM de mannen verwijt dat ze geen afstand namen van sommige IS-filmpjes noemt de advocaat van de 'aanjager' van de groep 'bizar'. "Moeten burgers, ook in een privé setting, bij alles wat ze horen en zien, hun afkeuring uitspreken? Op zo'n manier dat het goed hoorbaar is voor de politie?" Haar cliënt werd bijna een jaar afgeluisterd. Het OM wil hem voor vier jaar in de cel hebben.

Het kijken naar extreme, schokkende filmpjes is iets wat meer mensen doen, zo benoemen meerdere advocaten. Uit onderzoek zou zelfs blijken dat 'laagopgeleide, christelijke mannen' oververtegenwoordigd zijn in deze groep.

Schiettraining

De man waartegen het OM drie jaar cel eist wordt verweten dat hij een schiettraining in Bulgarije volgde. Een onschuldige stedentrip, vindt zijn advocaat. Dat de mannen onderling van een 'training' spraken is omdat het bedrijf van de schietbaan zelf dat woord gebruikt. De pagina van de baan op toeristenwebsite Tripadvisor wordt in de rechtszaal getoond, het blijkt de op twee na populairste attractie van het land.

