112-nieuws: nepmails in omloop • vijf aanhoudingen in drugszaak

12.06

Drie mensen zijn vanochtend aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen en vuurwapens en van witwassen. Het gaat om een 57-jarige man en 60-jarige vrouw uit Tilburg en een 42-jarige vrouw uit Geertruidenberg. In een huis aan de Conservatoriumlaan in Tilburg viel de Dienst Speciale Interventies vanochtend een huis binnen. Ongeveer vijftien rechercheurs deden onderzoek bij en in het huis. Twee auto's zijn in beslag genomen. Tegelijkertijd werden door de politie in Roemenië en Polen panden doorzocht.

De inval is het gevolg van een onderzoek naar aanleiding van onderschepte berichten over de handel in verdovende middelen en vuurwapens. In dit onderzoek kwam de politie de drie verdachten op het spoor. Mogelijk hebben ze zich stelselmatig bezig gehouden met de handel in onder meer Roemenië, Polen en Duitsland. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.