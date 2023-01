Grote controle bij omstreden hondenfokker voor tweede dag op rij

De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) gaat woensdag verder met de grootschalige inspectie bij de omstreden hondenfokker in Eersel. Dinsdag werden 280 honden meegenomen en in veiligheid gebracht, veel dieren waren er slecht aan toe. Hoeveel honden er nog op het terrein zijn, is niet duidelijk.

Ook vorige maand vielen controleurs van NVWA binnen bij fokker Kwispel Enzo, en dat was niet voor het eerst. Ze constateerden veel overtredingen, zoals vervuilde hokken en drinkwater. Ook kwamen de honden weinig buiten. "De honden zijn nat en hebben een vervilte vacht", vertelde een woordvoerder dinsdag over wat ze aantroffen. "Veel dieren hebben schurft en tandsteen."

"Sommige dieren zijn heel angstig en kampen met het kennelsyndroom."

De fokker kreeg na de vorige inspectie de tijd om de situatie te verbeteren, maar dinsdag werd duidelijk dat de omstandigheden deels juist nog slechter zijn. "Honden waarvan de situatie echt niet oké is, hebben we meegenomen", aldus de woordvoerder. "Sommige dieren zijn heel angstig en kampen met het kennelsyndroom, omdat ze te lang in een klein hok hebben gezeten."

Foto: Eva de Schipper

Iedere hond wordt beoordeeld door inspecteurs, dierenartsen en gedragstherapeuten. Hoeveel honden er nog op terrein aan de Grote Aardeweg zitten, kon de NVWA-woordvoerder niet zeggen. Het is evenmin duidelijk of alle dieren woensdag worden meegenomen. De honden worden op verschillende anonieme locaties in het land opgevangen. De opslag- en verzorgingskosten worden verhaald op de fokker. "Als die rekening is betaald, moet het bedrijf aantonen dat de omstandigheden zijn verbeterd en dat ze aan alle regels voldoen", aldus de woordvoerder. "We zullen dan controleren of er geen overtredingen meer zijn. Alleen onder deze strenge voorwaarden gaan de dieren terug naar Eersel." De hondenfokker ligt al langer onder vuur. In november vorig jaar dwong de gemeente via de rechter af dat alle ruim vierhonderd honden daar weg moesten, omdat de fokkerij in strijd is met het bestemmingsplan. De rechter oordeelde dat op die plek geen dieren mogen worden gehouden. Dat weghalen was nog niet gebeurd, omdat de fokker verschillende rechtszaken aanspande om dit te voorkomen.