Philipsmedewerkers nog maanden in onzekerheid over hun baan

Tot zeker maart zullen medewerkers van Philips in onzekerheid leven. Sinds maandag staan 1100 banen in Nederland op de tocht bij het van oorsprong Eindhovense bedrijf. Na de mededeling van CEO Roy Jakobs moet er nu eerst een advies geschreven worden waarin duidelijk wordt wie, waar en wanneer weg moet.

Dinsdagmiddag worden medewerkers geïnformeerd over hoe het de komende maanden eruit gaat ziet. Dat meldt FNV-bestuurder Hans Wijers.

Stoelendans

De eerste vijftig ontslagen vallen in Best, bij de afdeling EPD Solutions. Dat werd maandag al duidelijk. De andere 650 tot 700 medewerkers die in Brabant weg moeten bij Philips horen dat op zijn vroegst in maart.

Daarnaast moeten drieduizend medewerkers rekening houden met een ‘stoelendans’. “Deze mensen worden intern verplaatst”, vertelt Arjan Huizinga van CNV. “Ze werken nu aan een advies waarin wordt aangegeven waar de klappen gaan vallen.” Begin maart moet dat verstuurd worden aan de medezeggenschapsraad van Philips. “Die moet er dan eerst iets van vinden voordat de medewerkers duidelijkheid krijgen.”

Geen vertrouwen

Volgens de CNV-bestuurder wil Philips de hele reorganisatie in april doorvoeren. “Maar dat zie ik niet zitten”, zegt Huizinga. “Dat lukt ze nooit met 1100 mensen die eruit moeten en nog eens drieduizend die ze moeten verplaatsen.”

Bij vakbonden FVN en CNV komen geschokte reacties binnen over de reorganisatie. “De meeste medewerkers hebben geen vertrouwen meer in Philips”, weet Huizinga. “Ze zijn murw geslagen. ‘Als het zo is, moet ik maar vertrekken’, is de meest gehoorde reactie. En dat is logisch, sinds de jaren negentig leven de medewerkers van reorganisatie naar reorganisatie.”

Gifbeker nog niet leeg

Maandagochtend werd duidelijk dat dit jaar wereldwijd drieduizend banen geschrapt worden. En de komende twee jaar verdwijnen er nog eens drieduizend. Deze nieuwe saneringsronde komt bij de vierduizend arbeidsplaatsen die eind oktober al werden geschrapt, vierhonderd daarvan binnen Nederland. En de gifbeker lijkt nog lang niet leeg.

Volgens Philips-topman Jakobs moet het medisch technologiebedrijf 'beter gaan presteren'. De problemen bij Philips zijn voor een groot deel te wijten aan een grote terugroepactie van miljoenen apneuapparaten. Loslatende schuimdeeltjes zijn mogelijk schadelijk voor de gezondheid, om die reden haalt Philips de apparaten terug.

