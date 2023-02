De Zes van Breda willen met nieuw onderzoek alsnog hun onschuld bewijzen

Er zal nader onderzoek worden gedaan naar sporen die zijn gevonden in de geruchtmakende zaak tegen de zogenoemde Zes van Breda, heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad dinsdag besloten. De advocaten van drie mannelijke veroordeelden hadden hierom gevraagd. Zij denken dat zo'n onderzoek nieuwe feiten kan opleveren die mogelijk tot een herziening leiden.

De zaak draait om de roofmoord op de 56-jarige Tim Mui Cheung, ook bekend onder de naam Oma Mok, in juli 1993. Het slachtoffer werd gedood in de keuken van een Chinees restaurant in Breda, waar haar zoon de eigenaar van was. De gokkast van het restaurant was opengebroken en de geldlade lag op de grond.

De Zes van Breda, drie mannen en drie vrouwen, werden in 2015 voor de tweede maal in hoger beroep veroordeeld. Tien jaar daarvoor achtte het gerechtshof in Den Bosch het zestal ook schuldig. Een cassatieverzoek werd in 2017 nog afgewezen. Ze hebben allen hun straf uitgezeten.

Nieuwe onderzoeksmogelijkheden

De advocaten van de drie mannelijke veroordeelden willen dat er nieuw onderzoek wordt gedaan, na een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) uit 2021. Daarin worden nieuwe onderzoeksmogelijkheden beschreven met nieuwe, gevoeligere technieken. En met die nieuwe technieken zouden misschien nieuwe DNA-profielen uit sporen gevonden kunnen worden of een antwoord kunnen worden gevonden op de vraag van wie gevonden DNA-materiaal is, zo betoogde de advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

Het nader onderzoek zal in maart al starten, het is niet bekend hoe lang het zal duren.

