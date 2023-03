Marte (21): 'Als mijn ouders niet bijspringen, wordt het lastig rondkomen'

Wasmiddel, benzine, vlees, wc-papier. Alles wordt rap duurder. We betalen fors meer voor onze levensmiddelen en energielasten dan een jaar geleden. Mensen moeten hierdoor steeds meer op de kleintjes gaan letten. Maar lukt dat wel? Vandaag in onze serie Duurder Leven Marte (21) en Chris (23) uit Eindhoven. "In Portugal waar ik vandaan kom, kun je voor een tientje buiten de deur eten, hier ben je bij McDonalds nog meer kwijt."

Marte komt uit Portugal, Chris uit Curaçao. Ze zijn naar Nederland gekomen om International Business te studeren en werden vrienden toen ze bij elkaar in de klas kwamen op Fontys Hogescholen in Eindhoven.

Hoe is het om in Nederland te studeren?

Chris: "Ik woon in een studentenhuis met vijf andere jongens en huur een kamer van 16 vierkante meter. De huur is net met 40 euro per maand omhoog gegaan, best flink maar dat komt omdat de energieprijs zo hoog is. Ik betaal nu 430 euro per maand, en dat is laag als je het vergelijkt met wat vrienden van me kwijt zijn. Voor hen is het echt lastig om de eindjes aan elkaar te knopen."

Marte: "Ik merk wel dat alles steeds duurder wordt, maar eigenlijk vind ik het nog wel meevallen omdat de salarissen hier een stuk hoger zijn dan in Portugal. Het minimumloon ligt daar op 700 euro per maand, terwijl iemand van 21 hier ruim 1700 euro verdient."

Is het lastig om financieel rond te komen?

"Op Curaçao is alles duurder dan hier", vertelt Chris. "Voor een stuk kaas of vers fruit betaal je veel meer dan hier bij de Albert Heijn. Mij hoor je dus niet klagen."

Heb je een bijbaantje?

"Het collegegeld voor mijn studie was in het eerste jaar eerst een stuk lager dan nu. Momenteel ben ik zo'n 2200 euro kwijt", zegt Chris. "Zonder bijbaan red ik het niet, dan is het onmogelijk om iets leuks te ondernemen met mijn vrienden, naar Walibi of zo. Zonder die extra inkomsten zou m'n sociale leven compleet stil liggen."

Marte: "Ik heb een bijbaantje als bezorger en ook stoppen m'n ouders me regelmatig wat geld toe. Financieel hoef ik me dus geen zorgen te maken."

Zijn er dingen die je niet meer koopt nu alles duurder is geworden?

"Kleren kocht ik eerst regelmatig", zegt Marte. "Maar toen woonde ik nog thuis en hoefde ik eigenlijk nergens naar te kijken. Nu is er speciaal potje waarin ik geld opzij zet, winkelen doe ik nog maar sporadisch. Ook uit eten is een luxe die ik me niet kan veroorloven. Dat geld heb ik hard nodig voor andere dingen. In Portugal kun je voor een tientje prima buiten de deur eten in een goed restaurant, dat is hier onmogelijk. Zelfs bij McDonalds ben je nog meer kwijt."

Maak je je zorgen over de toekomst?

"Om eerlijk te zijn wel", bekent Marte. "Ik heb het geluk dat mijn ouders nu financieel bijspringen, maar als dat verandert, dan wordt het best lastig om rond te komen. Mijn opleiding duurt nu nog tweeënhalf jaar, daarna volgt een masters-opleiding. Als ik daarmee klaar ben, weet ik niet of ik in Nederland blijf of terugkeer naar Portugal. Het leven hier is fijn en veilig en de mensen zijn vriendelijk. Maar het hangt ook van de financiële situatie af."

LEES OOK:

Malu koopt die grote pot pindakaas niet meer, want die is te duur

Britt haalt bij haar puberdochters de stekkers uit het stopcontact

Kai (22): 'Ik doe het best oké als snotneus met een tweedehands colbertje'

Hassan (49) en zijn gezin van vier kinderen douchen nog één keer per week