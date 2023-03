Meer controle bij azc in Budel: speciaal team toezichthouders aan de slag

In en rond het azc in Budel start maandag een nieuw team van vier toezichthouders. Dat heeft het ministerie van justitie en veiligheid bekend gemaakt. Het team komt niet uit de gemeente Cranendonck, waar Budel onder valt. Maar de toezichthouders worden betaald door het ministerie. "Dit team is helemaal vers", zegt een woordvoerder. In Ter Apel is ook eenzelfde team actief sinds november.

Of de inzet van het team in Ter Apel ook geleid heeft tot een afname in het aantal incidenten kan het ministerie nog niet zeggen. Eerst wordt de zomerperiode afgewacht. Normaal gesproken is de overlast groter in de zomer dan in de winter. De omgeving van het azc in Budel klaagt al jaren over overlast. Die wordt vooral veroorzaakt door een kleinere groep 'veiligelanders' dat op het azc woont.

Daar zijn volgens het ministerie de eerste resultaten veelbelovend. "De mensen in het team zijn speciaal opgeleid hiervoor", zegt een woordvoerder. "Ze gaan met iedereen in gesprek en zijn heel zichtbaar op straat. In Ter Apel heeft dat heel de-escalerend gewerkt." Het team gaat met alle partijen samenwerken, zoals het COA, de gemeente, het azc, de inwoners, de ondernemers en de politie.

Het nieuwe team van toezichthouders komt nu dus ook naar Budel en omgeving. Ze zijn er vijf dagen in de week van negen tot vijf. Maar als de overlast vooral in de avond of in het weekend is, worden de werktijden aangepast. Het team heeft geen kantoor en is voortdurend mobiel in de gemeente of op het azc.

"Ze zijn in het centrum, in de wijken of bij de bushalte bijvoorbeeld", zegt de woordvoerder van het ministerie. Het azc in Budel heeft een bushalte, maar die is gesloten. Vervoerder Hermes nam die maatregel omdat de overlast bij de halte teveel werd voor de chauffeurs. Of het team ervoor kan zorgen dat de bus weer gaat rijden, weet het ministerie niet. "Dat is ook aan de vervoerder. Maar het team zal heel zichtbaar zijn bij de bushalte."

Het nieuwe team in de omgeving van het azc is een proef, die tien maanden gaat duren. Het kabinet heeft 45 miljoen euro uitgetrokken om overlastgevende asielzoekers aan te pakken. Dit team maakt daar onderdeel van uit. Het ministerie wil deze asielzoekers zo snel mogelijk uit het systeem halen. "Deze groep verpest het voor de rest en ondermijnt het draagvlak van opvang voor mensen die vluchten voor oorlog of vervolging."