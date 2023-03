Michiel groeide op met gebedsgenezing: dit doet dat met je brein

De Brabantse Tom de Wal organiseert met zijn evangelische organisatie Frontrunners Ministries genezings- en bevrijdingsdiensten. Daarbij zouden mensen 'genezen' kunnen worden van ziektes en 'bevrijd' van de duivel. Maar wat gebeurt er eigenlijk in ons brein tijdens zo'n dienst? Dat onderzoeken we in aflevering 6 van de podcastserie 'Op Hoop van Zegen'.

In de podcast spreken we Michiel van Elk (42). Hij groeide op in een pinkstergemeente en maakte zelf veel van zulke diensten mee. Nu is hij hoofddocent cognitieve psychologie aan de Universiteit Leiden en onderzoekt hij hoe dit soort religieuze ervaringen werken in ons brein.

"Alsof God een soort tovenaar is die alles mogelijk kan maken."

De diensten die hij vroeger bezocht, zijn vergelijkbaar met de diensten van Frontrunners Ministries. De diensten werden langzaam opgebouwd, er werden positieve liedjes gezongen onder begeleiding van een band, er was veel nadruk op de persoonlijke relatie met God en aan het eind baden voorgangers en deelnemers vaak voor genezing of bevrijding. Als kind was het voor Michiel fascinerend om de diensten bij te wonen. "Het was net alsof God een soort tovenaar is die alles mogelijk kan maken wat je wilt. Als je maar bidt en gelooft, dan gebeurt het vanzelf wel." Hij zag als klein jongetje mensen opstaan uit hun rolstoel. "Dat roept wel een vorm van magisch denken op. Ik was er zo aan gewend geraakt. Op een dag kreeg ik een kinderboek, maar ik wilde eigenlijk liever een ander boek. Toen heb ik dat boek beneden op tafel gelegd en ben ik naar boven gegaan om te bidden. Ik dacht echt dat wanneer ik beneden zou komen, er een ander boek zou liggen. Maar ik werd helaas teleurgesteld."

"Is het wel veilig?"

Naast het magisch denken, deed het ook iets met hem. "Het had iets engs. Zeker die extatische verschijnselen. Mensen die schreeuwden, vielen of een soort epileptische aanval kregen. Dat riep wel fascinatie op. Wat gebeurt daar? Is het wel veilig?" Na zijn studententijd stapte Michiel van de een op andere dag uit het geloof. Hoe kijkt hij nu naar mensen die naar genezings- en bevrijdingsdiensten gaan en nog steeds geloven? "Ik ben daar heel open minded in. Ik snap dat mensen erin geloven en erin wíllen geloven. Uit onderzoek blijkt dat mensen die religieuze ervaringen hebben gelukkiger zijn, minder last hebben van depressie en zelfs langer leven. Dus vanuit dat oogpunt is het eigenlijk best logisch en kun je denken: 'Baat het niet, dan schaadt het niet.'" Zo'n tien jaar geleden begon Michiel met het onderzoek naar wonderlijke gebeurtenissen. "Dat ik vroeger zulke dingen zag gebeuren, heeft gezorgd voor een fascinatie voor het onderwerp. Ik ben van nature heel nieuwsgierig, wil dingen zelf uitzoeken en erachter komen hoe iets precies werkt." Ben je benieuwd wat Michiel te weten is gekomen tijdens zijn onderzoek? Luister dan naar aflevering 6 'In trance' van de Omroep Brabant podcast Op Hoop van Zegen, waarin we onderzoeken of het mogelijk is om zelf zo'n wonderlijke ervaring te hebben.