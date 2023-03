Tilburgse verdachte in moordzaak Peter R. de Vries ontkent alles

Ludgardo S. ontkent dat hij betrokken is bij de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. De 34-jarige Tilburger stond vrijdagochtend voor het eerst voor de rechtbank in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van uitlokking van de moord en deelname aan de criminele organisatie.

Volgens het OM had de moordaanslag op 6 juli 2021 een 'terroristisch oogmerk', wat wil zeggen dat die vooral bedoeld was om mensen angst aan te jagen. Topcrimineel Ridouan Taghi wordt door de politie als opdrachtgever genoemd. Taghi zit vast in de EBI in Vught en staat terecht in het Marengo-proces over een aantal andere liquidaties.

De Vries overleed negen dagen na de aanslag. De twee mannen die de aanslag zouden hebben uitgevoerd, Kamil E. (37) en Delano G. (23), werden al snel gepakt. Tegen hen is al eerder levenslang geëist, maar dat onderzoek werd heropend nadat het OM een nieuwe getuige vond.

Achtste verdachte

Ludgardo S. werd eind januari aangehouden in zijn woonplaats Tilburg. Hij is de achtste verdachte in het megaproces rond de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

De Tilburgse verdachte heeft volgens het OM twee mannen aangestuurd die de aanslag filmden. Meteen na de moordaanslag in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam gingen beelden van de zwaargewonde De Vries massaal rond op social media.

Verkenningen

S. zou voor de aanslag samen met twee andere verdachten de omgeving van de Amsterdamse studio van RTL Boulevard hebben verkend. Justitie denkt dat te kunnen bewijzen met camerabeelden waarop hij te zien zou zijn.

Ook zijn er gesprekken opgenomen waarin hij over de aanslag zou praten. Op zijn telefoon zijn zoekopdrachten gevonden. Zo zou hij gezocht hebben op 'RTL Boulevard adres' en 'wat speelt er tussen Peter en de kroongetuige?'

De Tilburger kwam tijdens de zitting niet zelf aan het woord. Zijn advocaat ontkende alle beschuldigingen. Het OM maakte vrijdag bekend dat het 'op korte termijn' een nieuwe aanhouding verwacht. Daarmee komt het aantal verdachten in deze moordzaak op negen.

Overval op belwinkel

Ludgardo S. was in 2011 samen met zijn broer en twee vrienden betrokken bij een dodelijke overval op een belwinkel in Vlaardingen. S. kreeg daarvoor acht jaar cel.

In 2018 werd de Tilburger opgepakt met een vuurwapen. Dat leverde hem nog eens een half jaar cel op.

De broer van S. werd volgens het AD op 21 december vorig jaar doodgeschoten bij het tankstation aan Ringbaan-Oost in Tilburg. In totaal werden zeven mensen verdacht van betrokkenheid bij deze schietpartij. De vermoedelijke schutter meldde zichzelf op het politiebureau.