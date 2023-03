Man mishandeld en uitgescholden voor 'kankerneger': taakstraf voor daders

Drie mannen die verdacht worden van het beledigen en mishandelen van een zwarte man in Breda krijgen taakstraffen van 36 tot 80 uur opgelegd. Dat heeft de rechter van de rechtbank in Breda vrijdag beslist. De hoogste straf van 80 uur was voor Daniel S. (38) uit Landgraaf die de man zou hebben mishandeld. Twee andere verdachten John A. (24) uit Zwijndrecht en A.P (28) uit Woudenberg krijgen een taakstraf opgelegd van respectievelijk 36 en 70 uur.

Het trio wordt onder meer veroordeeld voor het in bezit hebben van en verspreiden van stickers met beledigende teksten. De mannen waren naar Breda gekomen om daar samen stickers van “Nationaal socialisme, we zijn terug” en “Stop white replacement” te gaan plakken en uitdelen.

Volgens de rechtbank hebben ze zich schuldig gemaakt aan "groepsbelediging van mensen met een donkere huidskleur of een andere etniciteit".

Schadevergoeding

Daniel S. moet naast de taakstraf een schadevergoeding van honderdvijftig euro betalen aan het slachtoffer voor de mishandeling. Een tweede verdachte A.P. uit Woudenberg moet aan het slachtoffer en zijn vrouw een schadevergoeding van in totaal 500 euro betalen voor belediging.

De rechtbank gaf Daniel S. en John A. ook nog een voorwaardelijke celstraf van 29 dagen. Eén voorwaarde is dat het hen is verboden stickers of posters te verspreiden met racistische leuzen. De drie verdachten, die bekend staan als activisten van de beweging White Lives Matter (WLM), waren vrijdag niet bij de uitspraak aanwezig.

Gebalde vuist

De mishandeling van een zwarte man in park Valkenberg in Breda was op 17 oktober 2021. De man werd door Daniel S. met gebalde vuist in het gezicht geslagen. Hij en zijn vrouw werden bovendien uitgescholden voor 'kankernegers'. Dat gebeurde nadat het stel een sticker met racistische teksten van een lantaarnpaal had verwijderd. De sticker was door een van de verdachten daarop geplakt.

Tegen Daniel S. was een taakstraf van 120 uur geëist. De twee andere verdachten hoorden bij de zitting een eis van 50 en 70 uur taakstraf.

Racistische leuzen projecteren

Twee van de drie verdachten (Daniel S. en John A.) moeten zich op een later moment nog voor de rechter verantwoorden voor het projecteren van racistische leuzen op het stadhuis in Eindhoven en de Erasmusbrug in Rotterdam.

In Eindhoven werd tijdens carnaval op het stadhuis racistische teksten geprojecteerd als ‘Houd Lampegat blank’ en ‘Alaaf namens blank Nederland’. De datum voor de strafzaak is nog niet bekend.

LEES OOK:

Mannen achter racistische projecties voor rechter om mishandeling

Racistische leuzen kwamen van gemaskerde daders met mobiele projector

Racistische carnavalsteksten: 'Zeker niet zo onschuldig als het lijkt'

Aangifte burgemeester na racistische projectie: 'Carnaval is van iedereen'