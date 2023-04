112-nieuws: fietser ernstig gewond • minder treinen Breda-Lage Zwaluwe

5.00

De politievakbonden maken zich zorgen over de werking van het communicatiesysteem C2000 tijdens het festivalseizoen. Afgelopen weekend haperde het systeem tijdens Paaspop in Schijndel. “Dit is superzorgelijk en heel erg gevaarlijk”, zegt Maarten Brink namens vier vakbonden. “Ik verwacht een hoop gedoe tijdens het hele festivalseizoen.” Een woordvoerder van de politie laat in een reactie weten dat het 'al met al uiteraard storend was voor de hulpdiensten die aan het werk waren.' De veiligheid is volgens haar niet in gevaar geweest.

LEES OOK: Politiecommunicatie faalt tijdens Paaspop: 'Meer problemen bij festivals'