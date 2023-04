112-nieuws: zoekactie na vondst stepje • dronken bestuurder tegen boom

14.04

Een container met restafval stond in brand in een milieustraat aan De Vest in Valkenswaard. De brandweer heeft de container van binnen in de hal naar buiten gehaald. Binnen een uur was het vuur onder controle. ''Tijdens de melding was al duidelijk dat iedereen naar buiten was", vertelt een brandweerwoordvoerder. Het is niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan.