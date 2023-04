112-nieuws: gewonde bij botsing • autobrand in Roosendaal

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

08.30 Gewonde bij botsing Bij een botsing tussen een auto en een busje op de Dragonder in Valkenswaard is vanmorgen een van de automobilisten gewond geraakt. Het slachtoffer, de bestuurder van de auto, is volgens onze 112-correspondent met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten beschadigd. Het ongeluk gebeurde rond zeven uur vanochtend. Foto: Rico Vogels / SQ Vision.

07.26 Ongeluk op A16 De linker rijstrook van de A16 van Breda richting Rotterdam was van zeven uur tot halfacht vanochtend afgesloten bij knooppunt Klaverpolder na een ongeluk. De afsluiting leidde tot een twaalf kilometer lange file vanaf Breda-West, goed voor meer dan een halfuur vertraging.

02.41 Autobrand Roosendaal Een auto is afgelopen nacht zwaar beschadigd geraakt bij een brand op een parkeerplaats aan de Begijnenberg in Roosendaal. De brandweer werd rond een uur gealarmeerd. Die had de brand snel onder controle. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Hoe de autobrand in Roosendaal kon ontstaan, wordt onderzocht (foto: Christian Traets/SQ Vision).