Bekerblog: PSV wint KNVB-beker • Eindhovenaren trainden wél op penalty's

21.20

Voor het tweede seizoen op rij heeft Luuk de Jong met PSV de KNVB-beker gewonnen. "Hier doe je het voor", zei hij. "Je voetbalt om prijzen te winnen. En we hebben dit seizoen ook al de Johan Cruijff Schaal gewonnen. Het liefst waren we ook kampioen geworden. Maar laten we nu maar tweede worden."

De aanvoerder van PSV erkende dat het niveau van de bekerfinale tegenviel. "Het was geen beste wedstrijd", zei hij. "Maar we zijn teruggekomen van een achterstand en gelukkig hebben we de strafschoppen ook beter genomen. Wij zijn er echt in blijven geloven. In de verlenging waren beide ploegen moe. We konden niet meer."

De finale werd ontsierd door de vele opstootjes tussen spelers van beide ploegen. De voetballers van PSV en Ajax gaven zo een slecht voorbeeld aan de fans van beide ploegen, besefte ook De Jong. "Ik snap dat dit slecht overkomt", erkende hij. "Maar beide ploegen worden geen kampioen en willen toch iets winnen. Soms lopen emoties dan hoog op. Vorige week speelden we ook tegen elkaar. En in dat duel is ook veel gebeurd."