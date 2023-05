112-nieuws: autobrand in Breda • geen treinen tussen Oss en Wijchen

06.15

Er is onrust op het Dr. Knippenberg College in Helmond vanwege dreigende teksten die rondgaan in WhatsApp en op social media. De school heeft desondanks besloten vandaag geen aanpassingen te doen in het rooster, zo meldt de directeur in een brief aan de leerlingen en hun ouders. Volgens het ED houden de dreigementen verband met de mishandeling van een 14-jarig meisje in een toiletruimte van de school. Dit gebeurde twee weken geleden.

