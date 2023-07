Brandbrief naar de staatssecretaris en dan valt het kabinet: hoe nu verder?

Burgemeester Roland van Kessel van de gemeente Cranendonck stuurde donderdag een brandbrief naar staatssecretaris Van der Burg over de problemen in het azc in Budel. Een dag later viel het kabinet. De burgemeester kan dus fluiten naar hulp, zou je denken. Maar hij houdt hoop. "De staatssecretaris zei dat hij maandag weer klaar staat, ook om de overlast hier op te lossen."

Dat vindt burgemeester Van Kessel ook niet meer dan logisch, zei hij zondag in het televisieprogramma KRAAK bij Omroep Brabant. "Ook een demissionair staatssecretaris heeft nog gewoon verantwoordelijkheden en taken die hij uit kan voeren." En hulp vanuit Den Haag om de situatie rond het asielzoekerscentrum in Budel beter te maken is hard nodig, zegt de burgemeester. Want zelf staat hij inmiddels met lege handen. Er is niets meer dat hij kan doen. "Wat ik kan doen, heb ik gedaan. Nog meer politie of nog meer handhaving, daarmee wordt het probleem niet opgelost."

"Ik roep elke dag op om het heft niet in eigen hand te nemen."

Afgelopen week werd de omvang van de problemen in Maarheeze nog eens duidelijk. Zo bleek dat de winkelier van de Jumbo in Maarheeze stopt en zijn zaak overdraagt, vanwege de overlast van asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht bij een gedenkmuur op een begraafplaats. En de NS besloot om beveiligers mee te sturen in de trein tussen Eindhoven en Weert omdat er te vaak dreiging en overlast is op het station van Maarheeze. Inwoners van het dorp zeiden tegen Omroep Brabant dat de sfeer er 'grimmig' is en dat er maar 'íets hoeft te gebeuren voor de vlam in de pan slaat'. Vervelend om te horen, vindt de burgemeester. Die hoopt dat het niet zover komt. "Ik roep elke dag op om het heft niet in eigen hand te nemen en vertrouwen te houden in politie en handhaving." Terwijl hij tegelijkertijd ook ziet dat politie en handhaving het niet aankunnen. "Het aantal bewoners van het azc is volgens mij veel te groot", zegt Van Kessel. "Dan houd je het niet beheersbaar."

"De groep die hier nu zit, is echt te groot."