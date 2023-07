112-nieuws: elektrische step in brand tijdens laden • overval tankstation

23.10

De 35-jarige man die zaterdagavond dood gevonden is in zijn huis in Schijndel, is niet om het leven gekomen door een misdrijf. Dat meldt de politie na onderzoek in het huis.

In het huis aan de Tiboschlaan had ook brand gewoed. De brandweer en politie deden samen onderzoek.

