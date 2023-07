Waarom waterpark bij Cuijk wél een goed idee is: 'Toeristen hard nodig'

Hier aan de Kraaijenbergse Plassen moet het vakantiepark komen (foto: TopParken) Zo moet het vakantiepark er uit gaan zien (foto: TopParken). Volgende 1/2 Hier aan de Kraaijenbergse Plassen moet het vakantiepark komen (foto: TopParken)

De laatste tijd is er veel gedoe rond de plannen van Waterpark Dommelsvoort. Er zijn plannen voor een vakantiepark aan de rand van de Kraaijenbergse Plassen bij Cuijk met 500 huizen en ligplaatsen voor 400 boten. Vooral inwoners van de dorpen Linden en Beers zien het park niet zitten. Erik Jansen van toerisme-organisatie Visit Land van Cuijk en winkelier Assur Manders vinden het park een heel goed idee. Zij leggen uit waarom.

Erik Jansen maakt zich geen zorgen dat het te druk zal worden op de Kraaijenbergse Plassen, vertelt hij vanaf een terras aan het water. Het is er rustig: slechts een zeilschoolklasje en enkele motorboten. "Het nieuwe vakantiepark is hard nodig", zegt Jansen. "Er zijn nog niet veel grote accommodaties in de gemeente Land van Cuijk. Ja, we hebben Van der Valk in Cuijk, een Fletcherhotel in Mill, een Landal-park bij Overloon en enkele middelgrote campings en kleinere vakantieparken. Maar er is nog veel ruimte voor meer."

"Door het vakantiepark zullen meer mensen deze regio bezoeken en dat is goed voor de leefbaarheid," vervolgt Jansen. "De afgelopen jaren zijn er veel winkels in Cuijk gesloten. Alleen met lokale bewoners zullen de winkels het niet redden. Toeristen zorgen voor meer winkelbezoek." Dit is iets waar Assur Manders al jaren op hoopt. Samen met zijn vrouw runt hij Via Canalla, een woon- en kookwinkel aan de Grotestraat in Cuijk. "Hier in Cuijk is het toerisme totaal niet ontwikkeld," zegt hij stellig.

Al meer dan twintig jaar zijn er plannen voor een groot vakantiepark bij de Kraaijenbergse Plassen. "We zijn destijds onze winkel begonnen vanwege de opkomst van het toerisme," zegt Manders. "Maar dat is nooit echt van de grond gekomen." "We hebben toeristen hard nodig", zegt de winkelier. "Er is vergrijzing en onze bevolking krimpt. Om voorzieningen zoals de bioscoop, winkels en de schouwburg open te houden, hebben we toeristen nodig."

Volgens de plannen zal het een luxe vakantiepark worden, iets waar Manders alleen maar positief over is. Hij vindt dat de vrees voor overlast ongegrond is. "De mensen die hier naartoe komen, gaan bijvoorbeeld naar het kasteel in Mill, fietsen op de Mookerheide of bezoeken Cuijk. Dat zal geen overlast veroorzaken. Het wordt geen feestcamping zoals in Renesse." Erik Jansen voegt eraan toe dat er ook andere voordelen zijn. Zo zal er meer toeristenbelasting binnenkomen. "Toerisme zorgt ook voor investeringen in bijvoorbeeld fiets- en wandelpaden, waar iedereen weer van kan profiteren."

