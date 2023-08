Criminelen zijn creatief: 7 bizarre manieren om je drugs te vervoeren

Drugs smokkelen is een riskante 'hobby' en dat weten de boeven die het doen maar al te goed. Je poeder of pillen simpelweg tussen een lading fruit verstoppen, dat is te makkelijk. Neem dan een lijkwagen, zoals op de snelweg bij Beugen. Maar er zijn criminelen opgepakt die nog creatiever waren.

Verslavende tomatenpuree

Dit jaar nog draaiden twee mannen uit Berghem en Veghel de gevangenis in, na een vernuftige poging om 1200 kilo heroïne naar ons land te smokkelen. De drugs zat verstopt in honderden blikken tomatenpuree. De chauffeur vertrouwde het zaakje niet, omdat hij nooit eerder tomatenpuree vanuit Iran vervoerde. Toen de Douane de blikken opende, bleek er geen puree in te zitten, maar een bruine chemische substantie.

3D-geprinte Nintendo spelletjes

Deze verdient zeker de creativiteitsprijs. In Werkendam werd in 2018 een postorderbedrijf opgerold dat over de hele wereld drugs verkocht, verpakt in onder meer Nintendo-games. Met een 3D-printer draaiden ze verpakkingsmateriaal voor de drugs. Van make-up-poederdoosjes, tot inkcartridges en doosjes van computerspelletjes. Er werd een merksticker op geplakt, maar er zat dus drugs in.

Daar zit een luchtje aan

Nog altijd een geliefde tactiek: drugs in je onderbroek verstoppen. In de afgelopen jaren zagen we regelmatig dealers voorbijkomen met een fortuin in hun onderbroek. Zo werd een 21-jarige man in Bergen op Zoom betrapt met 53 zakjes speed en heroïne bij zijn kruis.

Buiten bereik van kinderen houden

Dat criminelen niets te gek vinden, bleek een paar jaar geleden wel in Lith. Daar had een drugsdealende vader cocaïne verstopt in de kinderwagen. Tussen het speelgoed dat in de wagen lag vond de politie meerdere zakjes cocaïne. We mogen hopen dat die grijpgrage handjes van het kind daar niet aan hebben gezeten.

Snoepjes waar je wel heel blij van wordt

In de categorie kinderen: ook snoepgoed is een populaire verstopplek. Eerder dit jaar kreeg iemand een Tilburg een lading snoep thuisbezorgd, die bedoeld was voor een ander adres. Toen hij de doos opende ontdekte hij snel genoeg dat hij daar beter geen handje van in zijn mond kon gooien. Tussen de kleurrijke snoepjes zaten xtc-pillen verstopt.

Op zwart zaad zitten

Ook creatief: Een man uit Haarsteeg en een vrouw uit Venlo wisten zes kilo cocaïne van Curaçao naar Nederland te smokkelen door die te verstoppen in een stoel. De politie onderschepte het pakket op Schiphol, verving de drugs door gips en liet het pakket alsnog afleveren bij de vrouw. Zij nam het pakket in ontvangst en kon zo worden aangehouden.

De trein gemist

Drie mannen uit Bergen op Zoom dachten slim te zijn door tassen vol cocaïne tussen de wielen van een goederentrein te verstoppen op station Lage Zwaluwe. Wat ze niet wisten is dat het er wemelt van de politieagenten. En dus werden ze gepakt. Onder de trein vond de politie drie tassen met cocaïne, met een straatwaarde van meer dan 1 miljoen euro.

