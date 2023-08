112-nieuws: botsing op A50 • bankfraudeur aangehouden

09.45

Een bankfraudeur die een man uit Breda voor 10.000 euro oplichtte, is gistermiddag aangehouden in Abcoude. Iemand zag dat de man 's middags aan de Chopinstraat in Breda vanuit een auto een tas in een papiercontainer gooide. Toen de getuige ging kijken, ziet hij dat er in de tas een laptop en een doorgeknipte bankpas zat. Hij waarschuwde de politie en gaf het kenteken van de auto door. Vervolgens bleek dat iemand uit diezelfde straat vlak daarvoor aangifte had gedaan van bankpasfraude. Uiteindelijk werd de auto van de verdachte getraceerd in Abcoude en werd hij aangehouden.