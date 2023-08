112-nieuws: met 129 km/uur door bebouwde kom • 44 kilo aan lachgastanks

18.45

Een man heeft gisteravond laat in Sprang-Capelle zijn rijbewijs moeten inleveren, omdat hij veel te hard reed. De politie was hem gaan volgen, toen hij bij een controle 150 kilometer per uur reed. Uiteindelijk werd op de snelweg A59 zelfs 220 kilometer per uur 'geklokt'. De bestuurder werd bij de haven in Sprang-Capelle staande gehouden.

