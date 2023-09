112-nieuws: verdachte man aangehouden in Reek • waarschuwing vanwege mist

08.06

Een verdachte man is afgelopen nacht aangehouden in Reek. Iemand had gezien hoe hij rond halftwee aan een autodeur voelde aan de Monseigneur Borretstraat en belde de politie. Agenten zagen de man korte tijd later. Hij kon hen geen ID-bewijs overhandigen. In zijn rugzak vonden agenten allerlei spullen, variërend van zonnebrillen en telefoons tot geld en navigatieapparatuur. Vermoedelijk is zeker een deel van deze spullen gestolen. De verdachte is daarop vastgezet in een cellencomplex.