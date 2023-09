112-nieuws: politie zoekt auto na aanslag op huis • auto rijdt fietser aan

05.30

In een woning aan de Achterhuizensticht in Dongen is gisteren vuurwerk in beslag genomen. Het ging om professioneel siervuurwerk van in totaal 260 kilogram en 38 mortierbommen. Het vuurwerk werd door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd. Vanwege de vondst zullen de politie en de gemeente Dongen maatregelen nemen tegen de bewoner, zo meldt de politie op haar Facebookpagina.