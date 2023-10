Vermiste Germa alweer niet gevonden: zoektocht eindigt in een domper

Al bijna veertig jaar is Germa van den Boom vermist. De toen 19-jarige vrouw verdween midden in de nacht. Met de gerichte zoekactie in een achtertuin in Nieuwendijk gloorde er hoop. Maar nu de tuin is afgegraven en er niets is gevonden, overheerst vooral teleurstelling.

Op het adres aan de Kildijk woonde vroeger een oom van Germa. Met een graafmachine en een speciale radar is zestig vierkante meter van de tuin voorzichtig afgegraven en onderzocht. Een van de buurtbewoners: "Ik vind het verschrikkelijk voor de mensen. Je wilt toch een keer weten waar je dochter is gebleven. Vandaag was weer zo'n moment dat haar verdwijning volop in het nieuws kwam, je krijgt weer hoop." Dat geldt ook voor Henk Meerman, hij is een oud-politieagent die in 1984 door zijn chef werd teruggeroepen van vakantie in Zeeland. "Dat was een paar dagen na haar verdwijning. Ik werd opgeroepen om te helpen met het onderzoek. Die zoektocht is toen te laat opgestart naar mijn mening, mensen dachten dat ze een paar dagen met vrienden op pad zou zijn."

"Het boek is nog niet gesloten, die laatste bladzijde moet er nog in."