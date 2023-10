Wies kwam nooit meer thuis na kermisavond: nieuwe zoektocht naar tips

Bijna 35 jaar na de moord op Wies Hensen uit Budel ondernemen drie vrijwilligers een nieuwe poging om een doorbraak in deze zaak te vinden. De zus en het petekind van het slachtoffer zijn blij met de hulp. “Wies is gedumpt als een stuk vuil en wij willen nog steeds weten wie deze moord op zijn geweten heeft.”

De 32-jarige Wies Hensen verdween op 29 augustus 1989 nadat ze op de kermis in haar woonplaats Budel was geweest. De vrouw werd een dag later gevonden, ze was om het leven gebracht. Een dader is nooit opgespoord.

De politie heeft sindsdien alles wat mogelijk was, uit de kast gehaald. Zo werd in augustus 2021 nog een publiciteitscampagne opgezet om de zaak nieuw leven in te blazen. Er werd een speciale podcast gemaakt en op de kermis in Budel, waar het slachtoffer voor het laatst werd gezien, stond een mobiel politielab.

Vooronderzoek

De aandacht leverde ruim 180 tips op, maar een doorbraak kwam er niet. Dat zit niet alleen de nabestaanden enorm dwars, maar ook communicatieadviseur Joop Donkers (63) uit Eindhoven. "Toen de politie twee jaar terug alles deed om nieuwe aanknopingspunten te vinden, ben ik de zaak gaan volgen, maar er kwam geen nieuws meer."

Daarom publiceerde hij in augustus samen met Sander Meyer van stichting Coldcasezaken een website om de aandacht voor de moord te blijven vragen. "We doen een soort vooronderzoek en proberen vooral het publiek te betrekken en in hun geheugen te laten graven", legt Joop uit. "Bruikbare tips gaan naar de politie aan wie we het recherchewerk overlaten."

Twee jonge mannen

Wies werd op 29 augustus 1989 om kwart voor tien ‘s avonds nog gezien op de Budelse kermis. Ze was toen samen met twee jonge mannen. De ene had opvallend blonde krullen, tot in de nek. De ander had 'borstelig' haar. Twee uur later stopte achttien kilometer verderop, aan de Loonderweg in Dommelen, een al wat ouder en lawaaierig bestelbusje.

Een getuige hoorde open- en dichtslaande deuren en gerommel in de laadruimte. Daarna reed het busje met gedoofde lichten weg. Precies op die plek werd de volgende ochtend het dode lichaam van Wies gevonden. “Vermoord. Gedumpt als een stuk vuil”, stellen Annelies en Monique Hensen, zus en petekind van Wies, verdrietig vast.

Al 31 tips

De nabestaanden en Joop Donkers willen nu twee specifieke dingen weten:

"Wie zijn die twee jongens waarmee Wies op de kermis was? Het hoeven niet de daders te zijn, maar ze hebben zich nooit gemeld."

"Ook willen we weten wat voor type busje gezien is en waarvoor dat gebruikt werd."

Joop is ervan overtuigd dat iemand iets gezien heeft. Sinds de website online kwam, zijn er al 31 tips binnengekomen. "Ik begreep van Sander, die meer coldcasezaken volgt, dat dit echt veel is. De tips variëren van heel algemeen tot mensen die echt namen noemen", vertelt Joop.

"De twintigers van toen zijn nu vijftigers en zestigers. Door aandacht te blijven vragen voor de zaak met bijvoorbeeld foto's en blogs uit de tijd, hopen we hun geheugen op te frissen en meer bruikbare tips te krijgen."

De politie liet mensen op de kermis in Budel met een VR-bril de plek zien waar ze werd gevonden: