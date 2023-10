112-nieuws: man valt met friet van de fiets • vrouw rijdt tegen boom

10.45

Trekpaard Wietske kwam vanochtend aan het Baaneind in Heukelom in een droge sloot terecht. Het dier kon er niet op eigen kracht uit komen. Een aantal hardlopers merkte het dier op en schakelde de brandweer in. Brandweerlieden groeven de sloot uit en wisten het dier vervolgens met behulp van touwen, slangen en een kraan uit de sloot te trekken.

De eigenaar van Wietske begeleidde de reddingsactie. Wietske kan volgens hem niet lang in de sloot hebben gelegen. Hij had haar namelijk kort voor de reddingsactie nog in de wei zien staan. Vermoedelijk is ze door het natte weer met haar been van het talud geschoten en in de sloot beland. Wietske is een Belgische trekpaard van 15 jaar. Ze ligt inmiddels weer bij te komen in de wei totdat ze weer op eigen benen kan staan.