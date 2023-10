112-nieuws: vergeefse duik brandweer • geen schietpartij, wel vuurwerk

17.56

Een stel jongeren dat vuurwerk afstak heeft gisteren verwarring veroorzaakt in Sint Willebrord. De politie kreeg de melding dat er iemand in zijn been was geschoten. Hulpdiensten rukten in groten getale uit, maar op de plek waar wat aan de hand zou zijn geweest, bleek dat dat er een stuk vuurwerk in de hand van een jongere was afgegaan. Hij bleek niet ernstig gewond.

“Uiteindelijk hebben we via Snapchat contact gehad met de jongere. Hij gaf aan geen hulp nodig te hebben. Wel hebben wij zijn ouders ingelicht”, meldt de politie.