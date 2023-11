Nederlanders terug uit Gaza, Mohammed moest zijn oma daar achterlaten

Het vliegtuig dat op Eindhoven Airpot landde (foto: Noël van Hooft). Minister Hanke Bruins Slot van Buitenlandse Zaken op Eindhoven Airport (foto: Omroep Brabant). Volgende 1/2 Het vliegtuig dat op Eindhoven Airpot landde (foto: Noël van Hooft).

Op Eindhoven Airport is zaterdagavond een vliegtuig geland met hierin onder anderen vijftien Nederlanders. Zij verbleven in Gaza toen daar begin oktober de oorlog met Israël uitbrak. Eén van hen, de 16-jarige Mohammed al Ashkar uit Doorn, had eigenlijk een maand in Gaza willen blijven, maar dat werden er twee door de oorlogssituatie. "Ik heb echt erge dingen meegemaakt."

Dit is de eerste thuisvlucht met Nederlanders uit Gaza. Het toestel vertrek zaterdag vanuit de Egyptische hoofdstad Caïro. Minister Hanke Bruins Slot van Buitenlandse Zaken heeft de Nederlanders ontvangen in Eindhoven. Ook medewerkers van het Rode Kruis en familieleden en vrienden van de passagiers stonden hen op te wachten. Volgens een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook ongeveer twintig Belgen meegereisd vanuit Caïro. "Dit snijdt iedereen door de ziel." Dat zei Hanke Bruins Slot na de gesprekken die ze met de vijftien landgenoten had gevoerd. "De mensen hebben een traumatische en verschrikkelijke tijd achter de rug. Het zal heel lang duren voordat wat ze hebben meegemaakt een plekje heeft gekregen", zei de zelf ook aangeslagen bewindsvrouw. "Ze vertellen afschuwelijke verhalen en zijn erg dankbaar dat ze terug zijn."

"We hebben geen afscheid kunnen nemen."

Eén van hen, de 16-jarige Mohammed, beaamde dat. "We waren met mijn vader en mijn broertjes naar Gaza gegaan, omdat mijn oma heel ziek was. En toen zaten we vast. Ik heb haar daar nu achter moeten laten. Dat is heel moeilijk. We hebben geen afscheid kunnen nemen van haar." De jongen denkt niet graag terug aan de afgelopen weken, waarin bovendien zijn moeder om het leven kwam. "Ik had er voortdurend een onveilig gevoel. Ik heb bombardementen gezien en gehoord en moeten schuilen. Ik heb echt erge dingen meegemaakt." Hij is blij terug te zijn in Nederland: "Ik voel me nu veel beter. Ik heb nu een thuis en ik voel me nu thuis." Mohammed stapte dan zaterdag ook opgelucht uit het vliegtuig. Eén van de mensen die hem en de andere landgenoten opwachtten, liet weten dat ze wekenlang in angst en vrees hebben geleefd en met spanning uitzagen naar de terugkeer van hun geliefden.

"Mensen kregen medische en psychische zorg."