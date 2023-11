112-nieuws: fietser aangereden • auto in brand op de A50

08.05

De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig bij een oude textielfabriek aan de Schoolstraat in Gemert. Er is rook te zien, maar volgens de officier van dienst is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Uit voorzorg heeft hij wel om extra slagkracht gevraagd. Er komt dus meer materieel die kant op.

Om tien voor half negen laat de brandweer weten dat de brand in het oude bedrijfspand blijkt mee te vallen. Op foto's is te zien dat er in elk geval brand heeft gewoed in een container. De situatie is alweer onder controle. De eerste brandweerwagens gaan dan ook alweer terug naar de kazerne. Het pand wordt geventileerd. Er raakte niemand gewond.