Bijna een ton voor een vriend: 6 Brabanders die ook zo gul zijn

Nander leent zijn goede vriend Willem 90.000 euro voor de verbouwing van zijn rotte huis. Een groot bedrag maar het kan zelfs nog gekker. Deze Brabanders hielpen ook anderen. Van een gratis huis tot aan nieuwe zonnepanelen.

Huis cadeau

Hans de Booij, de zanger van hits zoals ‘Annabel en ‘Thuis ben’, heeft nog meer geluk dan Nander. Hij sliep noodgedwongen in een caravan en dreigde dakloos te worden. Gerard van der Horst hielp hem door De Booij een huis te geven in Fijnaart. Een groot cadeau van de vastgoedondernemer die in de Quote 500 staat met een vermogen van zo’n 220 miljoen euro. Hans de Booij is zielsgelukkig Lina (90) helpt andere ouderen

De weekplanning van Lina staat vol met vrijwilligerswerk. Van voedselpakketten van de voedselbank rondbrengen tot wandelen met eenzame ouderen. Voordat ze al deze vrijwilligersklussen deed heeft ze ook nog achttien jaar voor een zieke buurman gezorgd. Ondanks haar leeftijd denkt ze nog niet aan stoppen. “Echt niet, zolang ik alles kan ga ik door.” Zo ziet een week van Lina eruit

Lina (90) sjouwt zelf de zware boodschappentassen naar haar autootje (foto: Megan Hanegraaf).

Gratis oliebollen

Bijna 700 gezinnen kregen vorig jaar gratis oliebollen van René Scheepers. Dat was niet de eerste keer. Ook in 2012 bakten zijn vrouw Tiny en hij 300 oliebollen voor gezinnen die het moeilijker hadden. Via de voedselbank worden de oliebollen verdeeld. Een moeder is dolblij

De uitnodiging om als klant van de voedselbank gratis oliebollen te komen halen. (foto: Raoul Cartens)

Jassen voor daklozen

Daklozen in Eindhoven hoefden in 2021 niet langer meer in de kou te zitten. Stans Pruijmboom deelde in samenwerking met de kringloopwinkel Emmaus winterjassen uit. Aan bomen in de stad werden jassen opgehangen die daklozen dan konden gebruiken voor als ze het houd hadden. Stans is de hele dag in touw

Stans hangt samen met haar kleindochter een jas op (privéfoto).