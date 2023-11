Mannen rouwen anders dan vrouwen, zag Tim: 'We laten niet snel tranen zien'

Van de één op de andere dag stond het leven van Tim volledig op z'n kop: zijn vrouw overleed bij een ongeluk en hij bleef achter met hun twee zoons. De eerste weken leefde hij op de automatische piloot. Later liet hij het verdriet steeds meer toe en leerde hij dat mannen anders rouwen dan vrouwen. "Geen hulp zoeken en het zelf doen, dat staan in ons DNA geschreven", vertelt hij in een nieuwe aflevering van de podcast Op De Man Af.

Op een doodgewone dag in 2009 liep uit in een nachtmerrie. Tim was op zijn werk toen zijn vrouw Jennifer ging wandelen met hun zoons en met hun hondje Elsa. Toen de hond een speeltje uit haar bek liet vallen, besloot Jennifer even terug te lopen. Ze wachtte op groen bij het stoplicht en stak over. Op dat moment reed een motoragent zonder zwaailichten of sirenes door rood en reed Jennifer aan.

In het ziekenhuis zag de situatie van Jennifer er ernstig uit, maar het zou volgens artsen goedkomen. Die nacht kreeg Jennifer een hersenbloeding. Ze raakte in coma en overleed. "Totale waanzin", vertelt Tim aan journalisten Eva de Schipper en Evie Hendriks in de podcast Op De Man Af. "Maar je gaat door. De eerste week op adrenaline en in de weken en maanden daarna komt pas het besef."