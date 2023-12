112-nieuws: auto en bestelbus botsen • brand in rieten dak geblust

06.45

Tegen kwart voor zeven vanmorgen werd een brand gemeld in een rieten dak van een gebouw in Sint-Oedenrode. Het vuur was door nog onbekende oorzaak uitgebroken in een bijgebouw aan het Groene Woud. Niemand raakte gewond. Tegen acht uur was het vuur alweer onder controle. De brandweer zet ongeveer dertig brandweerlieden in en diverse wagens, waaronder een hoogwerker. Ook is een team opgetrommeld uit het Gelderse Elst, dat gespecialiseerd is in het blussen van branden in rieten daken.