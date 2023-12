Moord op Johan van Boxtel: twee verdachten zijn vrijgelaten

Twee mannen die in september zijn aangehouden voor de moord op Eindhovenaar Johan van Boxtel zitten niet langer vast. De twee zijn nog wel verdachten, meldt het Openbaar Ministerie. Volgens de rechtbank zijn er niet langer ernstige verdenkingen dat de mannen betrokken waren bij de moord in 2017.

De 32-jarige Johan van Boxtel werd op zondagochtend 7 mei 2017 doodgeschoten op de Memlincstraat in Eindhoven. Twee personen hadden hem opgewacht bij zijn huis en schoten hem van dichtbij dood, nadat hij zijn auto had geparkeerd. Zo was te zien op beelden.

Na zes jaar leek er eindelijk een doorbraak te zijn, op 11 september werd een 35-jarige man uit Geldrop aangehouden. De politie ging er toen vanuit dat deze man één van die twee daders is die op de beelden te zien was.

Een week later werd een 42-jarige man uit Eindhoven aangehouden. Hij zat op het moment van zijn aanhouding in de gevangenis, dat had volgens de politie te maken met een ander onderzoek.

Intensief onderzoek

De mannen werden volgens het OM gearresteerd nadat er nieuwe informatie bij de politie was binnengekomen. "Deze informatie wees er mogelijk op dat zij een rol speelden bij de moord op Johan van Boxtel. Door de recherche is intensief onderzoek gedaan naar dat scenario, maar het leidde niet tot een bevestiging van de binnengekomen informatie."

Het OM meldt dat er nog wel 'enig onderzoek' plaatsvindt naar de twee verdachten en dat ze na afronding daarvan een definitieve beslissing neemt.

Wiethandel

Van Boxtel hield zich bezig met wiethandel. Hij werd ook veroordeeld voor een poging tot brandstichting bij een zonnestudio in Oss. De politie gaf eerder al aan dat de aanleiding voor de moord in het criminele milieu wordt gezocht.

Ook Opsporing Verzocht besteedde eerder aandacht aan de moord op Van Boxtel.