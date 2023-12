Zo worden 300 asielzoekers straks opgevangen in een Van der Valk Hotel

In het Van der Valk Hotel in Uden worden vanaf maandag zo’n 300 asielzoekers opgevangen. De afgelopen tijd heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hard gewerkt om het hotel om te bouwen. Zo ziet het er van binnen uit.

Het is nog even spannend of de opvang ook echt open kan. Vorige week stapte een groep omwonenden naar de rechter. Ze zijn het er niet mee eens hoe de gemeente Maashorst het besluit heeft genomen en dat er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken. Tot dat goed geregeld is, hebben ze aan de rechter gevraagd dat er nog geen asielzoekers mogen komen. De rechter doet vrijdag uitspraak.

“Ja, morgen is wel een spannende dag”, zegt manager Hamsi Suleyman van de asielopvang “We hopen op een voor ons positieve uitspraak. Mocht dat niet zo zijn, dan is dat heel vervelend. We hebben de bedden echt hard nodig.”

Stapelbedden

Suleyman laat zien hoe het COA de afgelopen weken het hotel heeft omgebouwd tot een asielopvang. “Het wordt een sobere opvang”, zegt ze. En dat is te zien. In de hotelkamers staan geen grote tweepersoonsbedden meer. Die zijn vervangen voor metalen stapelbedden met matrassen met een kunsthof hoes.

Het COA gaat honderd kamers in het hotel gebruiken. In iedere kamer staan er drie of vier bedden. Het restaurant is omgebouwd tot eetzaal met de stoelen van het COA. Verder is een recreatieruimte. Daar staan tafelvoetbaltafels en tafeltennistafel. Ook is er een speelhoek voor de kinderen. Twee andere zalen ingericht als klaslokaal.

Vooral statushouders

In de opvang komen vooral statushouders te wonen: mensen die in Nederland mogen blijven, maar waar nog geen huis voor is. “In eerste instantie komen er 60 statushouders hiernaartoe die uiteindelijk hier in de gemeente Maashorst komen te wonen”, legt Suleyman uit. “Daarbovenop komen er statushouders die in een van de omliggende gemeenten terechtkomen. Als er dan nog plek is komen er hier vluchtelingen die een grote kans hebben om te mogen blijven.”

Als maandag de opvang open mag, zal er niet meteen een bus vol mensen staan. Die zullen de komende dagen één voor één vanuit andere plekken naar Uden reizen.

