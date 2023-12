Hof geeft omwonenden asielhotel gelijk, toch kan opvang snel open

De omwonenden van hotel Van der Valk in Uden hebben maandag een overwinning gehaald bij het gerechtshof in Den Bosch. Volgens de rechter is de vergunningsprocedure van de gemeente Maashorst voor de opvang van asielzoekers in het hotel onzorgvuldig geweest. Maar veel schieten de bezwaarmakers er niet mee op. Naar verwachting gaat de opvang toch snel open.

In het hotel wil het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) drie jaar lang 300 asielzoekers opvangen. Een groep omwonenden stapte begin december naar de rechter omdat ze het niet eens zijn hoe de procedure voor de vergunning loopt. De rechter gaf ze daar gelijk in. De gemeente Maashorst had onzorgvuldig gehandeld. De gemeente ging daartegen in hoger beroep. Maar ook het hof gaf de inwoners gelijk.

Toch is de verwachting dat de opvang snel open kan. "We hebben alle stukken binnen om een beslissing te nemen over de vergunning. Dat gaan we dinsdag doen", zegt waarnemend burgemeester Rianne Donders na de uitspraak. "Het is daarna aan het COA hoe snel ze aan de gang kunnen."

Die snelle stappen zijn mogelijk omdat het hof een eerdere voorwaarde van de rechter heeft afgewezen. Die stelde dat er geen asielzoekers mogen komen tot er na het geven van de vergunning twee weken de tijd was om bezwaar te maken.

Geen kwade opzet

De burgemeester van de gemeente Maashorst reageert emotioneel in de rechtszaal. “Als je de oproep ziet in het land aan de gemeentes om mee te helpen bij de opvang van asielzoekers, dan kan van kwade opzet geen sprake zijn. Dit raakt mij ook als mens. Dit gaat echt te ver.”

De burgemeester vertelt verder: “Wij hebben geen commercieel belang. Het Rijk en het COA bieden deze opvangmogelijkheid. Vandaag wil ik graag zeggen dat het beeld ontstaat dat we iets verschrikkelijks hebben gedaan. Dat we dingen hebben nagelaten. Dat is niet zo.”

“We hebben gesproken met omwonenden. We hebben op elke vraag antwoord gegeven. Alle zorgen zijn in het veiligheidsplan gekomen. Ik begrijp heel goed dat mensen beelden zien van Budel en Ter Apel. Maar nu liggen er mensen in tenten omdat zij nergens heen kunnen. Maashorst biedt bed, bad en brood.”

Informatieavonden

Advocaat Danny Snijders staat de omwonenden bij. Hij is het totaal niet eens met de burgemeester. “Er mochten omwonenden niet bij informatieavonden zijn. Ze mochten geen jurist meenemen.” Hij neemt dat de gemeente enorm kwalijk..

“De gemeente zegt dat ze een groot belang heeft om de opvang van asielzoekers er te laten komen. Mijn cliënten zijn niet tegen asielzoekers. Maar als je kijkt naar de problemen rond Budel en Ter Apel moet je heel zorgvuldig zijn. Die problemen met je voorkomen. De gemeente moet rekening houden met de impact op de leefomgeving.”

