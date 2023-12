112-nieuws: barbecue zet flat in de rook • ongeluk op A50

14.22

Het waterpeil bij de Collse watermolen aan de Collseweg tussen Eindhoven en Nuenen is dusdanig gestegen dat het water de weg op komt. Het verkeer kan nog over de weg rijden maar de gemeente heeft sinds gistermiddag al verkeersborden in de berm gezet om de weg eventueel helemaal af te kunnen sluiten. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Momenteel staat het water tot aan de brug en zijn alle wandelpaden en weilanden in de buurt ondergelopen. De laatste keer dat dit is gebeurd was in juli 2021.