112-nieuws: kelder café vol water • auto in vlammen op in Sint-Oedenrode

23.23

De kelder van Grand Café Rembrandt aan de Rechterstraat in Boxtel stond gisteravond vol water. Door het hoge grondwaterpeil kwam het water in de kelder omhoog. Toen de brandweer aankwam, stond er al een laag van zo’n twintig centimeter. De brandweer zette een dompelpomp in om de kelder leeg te pompen. Het waterniveau had in de kelder nog niet het niveau bereikt waar de elektriciteit zich bevindt.