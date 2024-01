112-nieuws: EOD in actie • misverstand over inbrekers in Nuenen

In dit liveblog hebben we je deze maandag op de hoogte gehouden van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

23.00 - Gewapende overval op tankstation

Een tankstation aan de Burgemeester Mollaan in Waalre is vanavond door een gewapende man overvallen. Er raakte niemand gewond. Iets na tien uur bedreigde een in het zwart geklede man die zijn gezicht bedekt had de medewerker van het tankstation met een wapen. Onduidelijk is of hij iets heeft buitgemaakt. De overvaller is er in onbekende richting vandoorgegaan. Uit onderzoek is gebleken dat er ook een tweede overvaller betrokken was.