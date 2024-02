Marlon B. hoort 24 jaar cel eisen voor de moord op zijn ex Silvana

12.38

Het 15-jarig meisje vertelt dat ze haar zusje mist, want ze wonen niet meer bij elkaar en zien elkaar een stuk minder. Ook haar stiefbroertjes ziet ze niet meer.

"Ik weet ook wat je van mij vindt: je noemde me lastig en brutaal. Je sloot me buiten en boorde me de grond in met je opmerkingen. Ik viel niet voor je praatjes. Ik doorzag wat je deed. Maar zeg maar eens als twaalfjarig meisje tegen je moeder dat de man waar ze verliefd op is, niet is wat ze denkt."

"Je vond het ook gemakkelijk om mij de schuld te geven van de dingen die je zei of deed, omdat je het vermogen niet hebt om naar jezelf te kijken. Je was ook zo jaloers op de band die ik met mama had, dat je ons uit elkaar probeerde te drijven. Het verbaast me niks dat je geen verantwoordelijkheid neemt voor je daden. Ik ken je niet anders."

"Silvana was niet alleen mijn moeder maar ook mijn beste vriendin. Ik kan me geen toekomst voorstellen zonder haar. Dit was mijn grootste nachtmerrie. Er zal geen dag meer voorbijgaan, dat ik er niet aan denk. Jouw straf zal nooit hoog genoeg zijn."