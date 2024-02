112-nieuws: kleine brand in Best • arrestatieteam Oosterhout

22.24

De brandweer werd rond 21.35 uur gealarmeerd voor een industriebrand aan de Zessprong in Best. In de loods had een plastic container in brand gestaan die voor de nodige rookontwikkeling zorgde. De container is naar buiten getrokken en de loods geventileerd met een zogeheten overdruk ventilator. Over de oorzaak van de brand is vooralsnog niets bekend.