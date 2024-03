Hoe vetter, hoe beter is het motto van Manon die daarmee scoort op TikTok

De 27-jarige Manon van Happen uit Eindhoven is een hit op Instagram en TikTok dankzij recepten van bizar vette snacks. Onder het motto ‘Hoe vetter de better’ eet ze een pizza Frikandöner, laat ze zien hoe je frikandellenspaghetti maakt of een ‘kapsalonboot’.

Helemaal toevallig is de fascinatie voor snacks en eten niet. De Eindhovense heet met haar achternaam Van Happen. “Ja, een en een is twee, hè?”.

En zo ontstond het account ‘Hoe vetter de better’. Haar levensmotto, zegt ze lachend. “Als het om eten ging, waren er eigenlijk alleen maar accounts met gezond eten zoals quinoa of zo. Dit is eigenlijk een soort als grap bedoelde tegenhanger. Het is ook gezond om af en toe eens te snacken.”

Ze kwam zo’n drie jaar geleden op het idee om het account te beginnen. “Iedereen vraagt mij altijd om tips met eten en ik dacht: ik wil iets met snacks gaan doen. Ik vertelde het aan een vriendin en die zei dat ik dat gewoon moest gaan doen. Als zij mij niet zo had gepusht was het account er nooit gekomen.”

Deze keer maakt ze een broodje hamburger kaassoufflé: een hamburger met spek en kaas waarbij het broodje is vervangen door kaassoufflés. “En wat rode ui en een blaadje sla ‘voor de balans’. “Hoeveel calorieën? Ik heb echt geen idee. Het is een soort hartaanval op een plenkske.”

Manon ziet er niet uit alsof ze zich de hele week volstopt met veel te vet eten. “Nee, ik sport niet en normaal gesproken eet ik ook gewoon gezond hoor. Het gaat om de cheat days.” Dat zijn de dagen waarop je jezelf gunt om eens niet gezond te eten, maar te snacken.

“Af en toe snacken vind ik ook gezond”, zegt Manon. Dat zijn er twee, soms drie per week. “Maar tijdens carnaval of tijdens het skiën heb ik meer cheat days. In de zomer zijn het er ook meer”, biecht ze op.

Manon is zo succesvol dat ze van haar hobby haar werk heeft gemaakt. Voor bedrijven, met name in de horeca, maakt ze nu filmpjes voor Instagram of TikTok. Ook werkt ze samen met een maker van mayonaise, in al haar filmpjes 'levensbenzine' genoemd, en zit er een deal met een snackfabrikant aan te komen. Daar kan Manon nog niet al te veel over zeggen, maar wel dat ze er ‘erg trots op is’.