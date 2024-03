Deze boer is blij dat Jumbo stopt met kiloknallers: 'Niet mee stunten'

‘Hoera!’ Dat de eerste reactie van biologisch varkens- en rundveehouder Kees Scheepens uit Oirschot toen hij hoorde dat de Jumbo geen kiloknallers meer gaat verkopen. De varkenshouder vindt de tijd rijp voor een Nederland dat een dierwaardige veehouderij krijgt. "Je moet niet met vlees stunten. Mensen moeten begrijpen dat vlees van een intelligent dier als een varken een luxe product is."

Want zoals het bij Scheepens zelf gaat, met alle ruimte die zijn varkens hebben, is het lang nog niet overal. "Als dat zou lukken, zou een droom uitkomen", zegt hij.

Per dag worden er alleen in Nederland 600.000 dieren gegeten. Daarvan wordt 18 procent verkocht door de Jumbo. Scheepens denkt dat andere ketens zullen volgen. "Ekoplaza, Albert Heijn, eigenlijk allemaal. De tijd dat je bij de C1000 kilo’s vlees insloeg voor weinig is voorbij", hoopt hij.

De stap van de Jumbo is ‘een signaal naar de maatschappij dat er iets gaande is’. Voor hem hoeft er ook niet dagelijks vlees gegeten te worden: "Hoeveel ballen gehakt wil je eten?"

Volgens Boer Kees is dit slechts de eerste stap en zullen er nog vele volgen, maar langzaam. "Snelle verandering duurt meestal een generatie. Ik geef het bestaan van megastallen nog maximaal tien jaar."

