Benno L. kon in Duitsland meisjes misbruiken omdat niemand op hem lette

Onder de naam Hans-Peter probeerde de veroordeelde kindermisbruiker Benno L. uit Den Bosch in Duitsland een nieuw leven op te bouwen. Woensdag bleek dat hij zich daar opnieuw heeft vergrepen aan jonge meisjes en daarvoor weer de cel ingaat. Het roept de vraag op wie zedendaders als L. nog in de gaten houdt, bijvoorbeeld als zij naar het buitenland gaan. "Als er van de rechter geen toezicht meer nodig is, kan iemand gaan waar hij wil."

Journalisten van Panorama en internetplatform Vrije Vogels onthulden woensdag dat de pedoseksueel uit Den Bosch vorig jaar veroordeeld is tot negen jaar cel voor het misbruiken van kinderen uit twee Duitse gezinnen. Dit terwijl hij in Nederland al in de gevangenis heeft gezeten voor het aanranden en plegen van ontucht met 57 minderjarigen. Volgens Panorama wist L. het vertrouwen te winnen van de ouders van twee gezinnen. Hij paste op hun kinderen en ze mochten zelfs bij de ex-zwemleraar logeren. Hoe heeft L. met zijn verleden onder de naam Hans-Peter zijn gang kunnen gaan en was geen Nederlandse instantie meer die op hem lette? De Reclassering is de organisatie in Nederland die, vaak samen met de politie en justitie, veroordeelde zedendaders monitort. Een woordvoerder zegt in een reactie dat de zogenoemde voorwaarden van de invrijheidsstelling van L. in de zomer van 2015 afliepen. Welke voorwaarden dat zijn, kan de Reclassering niet zeggen. Maar dat het toezicht van de Reclassering daarna stopte, is duidelijk.

"We hadden er na 2015 geen bemoeienis meer mee."

Er was geen 'verplichte bemoeienis meer' met L, aldus een woordvoerder van de Reclassering. "Als iemand zijn straf heeft uitgezeten en er is geen toezicht opgelegd door de rechter, dan is iemand daarna vrij om te gaan waar hij wil." L. heeft daarom geen regels overtreden met zijn verhuizing naar Duitsland, vertelt oud-hoogleraar Reclassering Peter van der Laan. "Als zijn strafprocedure, proeftijd en voorwaarden erop zitten, mag hij dat doen."

"Meestal schatten ze de risico's goed in. Maar je bent niet onfeilbaar."

Volgens Van der Laan maken politie, justitie en de reclassering bij het bepalen van de voorwaarden een inschatting van de risico's. "Als ze hadden gedacht dat L. weer zo snel de fout in was gegaan, hadden ze een andere keuze gemaakt." Van der Laan stelt dat het inschatten of iemand weer de fout in kan gaan, meestal goed gaat. "Maar je bent niet onfeilbaar." Meestal duren de voorwaarden twee jaar. Heel soms is er sprake van levenslang toezicht op een veroordeelde. Al komt dat volgens de oud-hoogleraar nauwelijks voor. "Als er niks gebeurt, dan wordt het toezicht vanzelf een keer minder. Dan denken we: het gaat goed."

"Er is monitoring van zedendaders met een hoog risico."

Zedendaders van wie de instanties denken dat ze een hoog risico hebben op herhaling, worden vaak na de voorwaarden nog wel op een of andere manier in de gaten gehouden, laat de Reclassering weten. "Als ze verhuizen of een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen, krijgen de instanties een seintje. Bij verhuizing naar het buitenland, gebeurt dit niet."