Van bomen tot lantaarnpalen, gemeentes maken nogal eens een blunder

Een fout zit in een klein hoekje zeker ook bij gemeentes. Zoals in Oss waar bomen werden geplant die een jaar later weer moesten worden weggehaald. Het zijn van die blunders van overheden waarbij vaak belastinggeld over de balk wordt gesmeten. Een overzicht.

Lantaarnpaal in parkeervak

De afgelopen jaren werd er best vaak een lantaarnpaal gezet in een parkeervak. Of een parkeervak om een lantaarnpaal gemaakt. Het gebeurde onder andere in Oisterwijk, maar ook in Steenbergen en ook in Eindhoven. In Almkerk stonden de lantaarnpalen midden op het voetpad.

Twee lantaarnpalen midden op een nieuw trottoir in Almkerk (foto Sija op 't Hof Twitter)

Bomen gekapt

Ook in Oisterwijk weten ze alles van blunders. Daar werden afgelopen november bij een bouwproject vijf beeldbepalende bomen gekapt tot groter ergernis van buurtbewoners. Er bleek helemaal geen vergunning voor de kap te zijn. Bovendien waren ook nog eens de verkeerde bomen omgezaagd.

Wachten op privacy instellingen...

Fietstunnel Nistelrode

In oktober 2021 duurde de aanleg van een nieuwe fietstunnel bij Nistelrode weken langer door een fout van de gemeente. Het werk was begonnen zonder vergunning. Daarom werd de bouw stilgelegd. De toegangsweg naar het dorp vanaf de snelweg A50 bleef daardoor weken langer dicht.

Het gaat langer duren voordat de fietstunnel bij Nistelrode klaar is

PR-blunder

Deze blunder kostte geen geld, maar vooral heel veel 'goodwill'. De gemeente Maashorst liet afgelopen carnaval weten waar de route van de Udense carnavalsoptocht was, zonder aandacht te besteden aan de andere optochten die er ook binnen de gemeentegrenzen waren: Odiliapeel, Reek, Schaijk, Volkel en Zeeland.

Wachten op privacy instellingen...

Wilhelminakanaal Tilburg

Het verbreden en verdiepen van het Wilhelminakanaal bij Tilburg bleek een waar hoofdpijndossier. In eerste instantie werd een kostenplaatje begroot van 71,6 miljoen euro. Door fouten kwam daar nog eens 70 miljoen euro bij.

Het Rijk, provincie en gemeente Tilburg kiezen voor herbouw van Sluis 2

De Bartenbrug

Het debacle van het opknappen van de Bartenbrug in Den Bosch is een verhaal op zich. Hier zijn de miskleunen aan elkaar geregen. Zo duurde het alleen al 13 jaar voordat de brug open ging, kostte de hele affaire GroenLinks-wethouder Ruud Schouten in 2013 de kop en moest er alles bij elkaar ruim 12 miljoen euro afgerekend worden.

De Bartenbrug in Den Bosch

Ministerie van de kaart

Niet alleen gemeentes maken fouten, ook bij de rijksoverheid gaat het mis. Zo werden onlangs Tilburg en Breda op de kaart door elkaar gehaald.