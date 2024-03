Dit was Willem van de Moosdijk: kruidendokter en overvaller

Willem van de Moosdijk was bij leven al een legende: hij zette een gigantisch kruidenimperium op, werd ontmaskerd, beroofde een geldloper en verstopte de buit. En omdat het dit weekend 70’s-weekend is op Omroep Brabant radio, duiken we terug in de tijd, met muziek van toen, maar ook met verhalen over mensen of gebeurtenissen uit die periode. Zoals dat van kruidendokter Willem van de Moosdijk uit Casteren.

Van de Moosdijk overleed in 2017, op 91-jarige leeftijd. Na een leven dat alle ingrediënten had om een film te worden, maar dat is er nooit van gekomen.

Twaalf ambachten, dertien ongelukken

De geboren Eindhoven was een man van twaalf ambachten en dertien ongelukken. Als jongen werd hij onder de duim gehouden, eenmaal volwassen probeerde Van de Moosdijk van alles om wat te kunnen verdienen. Eind jaren zestig verkocht hij vanuit Hapert schoenen en wasmachines, maar hij zou pas als zakenman slagen nadat hij, zo gaat het verhaal, een droom had gekregen. Een droom die vertelde dat hij mensen kon genezen.

Was hij medisch onderlegd, had hij een biologische achtergrond? Helemaal niet. Wel charisma, een zakelijk instinct en doorzettingsvermogen. Zo begon hij aan zijn kruidenhandel. Binnen de kortste keren had Van de Moosdijk tienduizenden klanten, in binnen- én buitenland. Op een bepaald moment reden er ruim twintig busjes rond om bestellingen op te halen en af te leveren. Vanuit het buitenland was de vraag zo groot dat hij kruidenpartijen zelfs moest laten smokkelen om het niet te laten opvallen.

Gaandeweg ontstond er twijfel en achterdocht. Werkten al die kruidenbuiltjes wel? Vooral artsen en de farmaceutische sector vertrouwden het zaakje niet. Van de Moosdijk had niets tegen ziekenhuizen, maar kruidendokters mogen er toch ook zijn, zo verweerde hij zich. En hoeveel medische missers worden er per jaar niet gemaakt?

Eind 1968 kwam de aap uit de mouw. Een oud-medewerker van Van de Moosdijk klapte uit de school in het tv-programma ‘Voor de vuist weg’ van Willem Duys. De kruidenhandelaar werd neergezet als een fraudeur en zijn imperium stortte in als een kaartenhuis. Begin jaren zeventig werd hij veroordeeld voor oplichting en het overtreden van de Geneesmiddelenwet.

Overval uit pure wanhoop

Hiermee is het verhaal nog niet verteld. In 1972 overviel Van de Moosdijk, uit pure wanhoop en samen met een broer, een geldloper. Het grootste deel van de buit, een miljoen gulden, is nooit teruggevonden. Het zou deels zijn verstopt in een stofzuiger van een familielid en ‘ergens’ op een begraafplaats.

Nadat Van de Moosdijk ook hiervoor had moeten boeten, trok hij zich terug in Hapert. In 2017 overleed hij. Tot groot verdriet van zijn zoon Frans, die zijn vader nooit zal vergeten. Al was het maar omdat zijn hele huis vol hangt met herinneringen aan hem. En omdat hij hem heeft beloofd er alles aan te doen om een film over zijn leven te laten maken. Voorlopig zijn er alleen boeken over Willem van de Moosdijk verschenen, is er een toneelstuk over hem opgevoerd en bestaat er een app over zijn handel en wandel.

In 2016 werd een toneelstuk opgevoerd over Willem van de Moosdijk: