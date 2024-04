112-nieuws: auto in brand gestoken • met 185 voorbij politiecontrole

11.35

Een bestuurder van 32 uit Eindhoven die zijn rijbewijs nog niet zo lang had, is het ook alweer kwijt. De man was het haasje toen hij vanochtend rond zeven uur op de A16 bij Prinsenbeek met een snelheid van 185 kilometer per uur voorbij een politiecontrole scheurde. De verkeerspolitie laat weten dat de man gedronken had en dat hij positief testte op THC, de werkzame stof in wiet. Zijn rijbewijs werd afgenomen en hij kreeg een proces-verbaal.

De man weigerde mee te werken aan een bloedproef waarmee kan worden vastgesteld hoeveel alcohol en THC er in zijn bloed zat. Zo'n weigering zorgt volgens de verkeerspolitie uiteindelijk vaak voor een hogere straf.