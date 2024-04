112-nieuws: drie gewonden bij botsing • deel A73 urenlang dicht

17.20

In Opsporing Verzocht zijn morgenavond beelden te zien van de man die op 12 december vorig jaar heeft geschoten op twee mannen bij een sportschool in Breda. De twee hadden zojuist gesport in het gebouw aan de Druivenstraat toen ze onder vuur werden genomen. Dat gebeurde nadat ze in een auto, die voor de sportschool stond, stapten. Er raakte niemand gewond. Een aantal kogels doorboorde wel de auto en een aantal ramen van de sportschool. De dader vluchtte direct na de schietpartij en is sindsdien spoorloos.

De politie hoopt met de beelden erachter te komen wie er die middag heeft geschoten. De politie zal in het opsporingsprogramma ook andere informatie over het onderzoek delen, die nog niet eerder naar buiten is gebracht. Opsporing Verzocht is morgenavond vanaf halfnegen te zien op NPO2. Volgende week maandag besteedt Bureau Brabant hieraan aandacht.

Een gerichte actie, dat was de schietpartij in december vorig jaar in Breda: