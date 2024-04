3 maanden mobieltjesverbod op school, dit vinden de leerlingen ervan

Het mobieltjesverbod in de klas is drie maanden oud. De ene school staat de smartphone nog wel toe in pauze of in de aula, de andere niet. Leraren zijn dolblij met het verbod. Leerlingen moeten ze toegeven dat het wel gezelliger is op school, maar ze missen hun mobieltje heel erg. Toch zit de 'smartphoneverslaving' zo diep dat ze het verbod nog steeds irritant vinden. Omroep Brabant peilde de meningen op het Durendael College in Oisterwijk.

Lize van Blerk (13) vindt het gezelliger op school nu.

Lize van Blerk (13) vindt het verbod op smartphones in school 'maar irritant' omdat ze dingen mist nu. "Maar het is wel veel gezelliger in de aula. Ik heb wel het gevoel dat er meer gepraat wordt en ook de voetbaltafels worden meer gebruikt nu." Ze moet toegeven dat het verbod wel beter is. "Maar als ik thuiskom pak ik mijn telefoon wel meteen. Ik denk dat je hem thuis meer gebruikt nu het op school niet meer mag. Even inhalen!"

Kasper Versteden (18)

"Ik ben er blij mee, want ik zat eigenlijk niet zoveel op mijn telefoon", zegt Kasper Versteden (18). "Ik praat nu meer met mijn klasgenoten in plaats van dat ik niks zit te doen." Wennen was het niet voor Kasper, fijn vindt hij het wel. "Dat mobieltjesverbod vind ik helemaal prima."

Daar is deze jongen het niet mee eens. "Ik vind het vervelend, want ik wil gewoon dingen kunnen checken op mijn telefoon en dat kan binnen de school niet." Hij vindt dat hij niet verslaafd is, want na school rent hij niet meteen naar zijn kluisje om de berichten op zijn telefoon te bekijken. "Mijn mobieltje is al een peer keer ingenomen en dan moet je tot vier uur 's middags wachten voordat je hem terugkrijgt. Dat is pas irritant."

Nina van der Loo (13) snapt dat het mobieltjesverbod nodig is tijdens de lessen, maar ze vindt het flauw dat ze haar smartphone ook niet meer in de pauzes en tussenuren mag gebruiken. "Als je drie tussenuren hebt, ga je echt niet de hele tijd op je laptop of aan school werken. Je gaat je toch wel een beetje vervelen en ik wil ook geen belangrijke berichtjes missen van mijn ouders."

Wies Broers (15)

"Iedereen is wat socialer tegenwoordig, dus ik vind het mobieltjesverbod wel prima eigenlijk", zegt Wies Broers (15). "Ik mis mijn smartphone niet zo, behalve in een tussenuur. Dan kun je niet echt iets anders doen en zit je daar maar een beetje." Maar na een lange dag zonder mobiel is ook voor haar de verleiding moeilijk te weerstaan, geeft ze lachend toe. "Ja, dan zit ik meteen weer op mijn telefoon."