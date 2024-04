Frits van Eerd overtuigd van onschuld: 'Aanklacht justitie was verrassing'

De advocaten van Frits van Eerd hebben dinsdagmiddag bevestigd dat voormalig Jumbo-topman voor de rechter moet verschijnen. Van Eerd wordt beschuldigd van omkoping en valsheid in geschrifte. Er wordt nog onderzoek gedaan naar het witwassen van enkele tonnen contant geld.

Het Openbaar Ministerie heeft nog bekeken of de zaak buiten de rechter om afgehandeld zou kunnen worden. Op dat aanbod is Frits van Eerd volgens de advocaten niet ingegaan omdat hij zich, naar eigen zeggen, niet schuldig heeft gemaakt aan de verdenkingen van omkoping en valsheid in geschrifte. Daarop is Van Eerd door het Openbaar Ministerie gedagvaard. Volgens zijn advocaten Robbert Jonk en Carlijn Nieuwenhuis zal Frits van Eerd de beschuldigingen half september in de rechtbank weerleggen en zijn standpunten verdedigen.

Verdenking onduidelijk

Na de inval in het huis van Frits van Eerd, september 2022, is volgens de verdediging lange tijd onduidelijk geweest waarvan hij werd verdacht. In maart 2023 is de voormalige topman van Jumbo op eigen verzoek opnieuw gehoord. Dat heeft enkele dagen geduurd. "Onze cliënt heeft er destijds voor gekozen om niet in het openbaar te reageren op de beschuldigingen. Tegen het Openbaar Ministerie heeft hij uitgelegd geen strafbare feiten te hebben gepleegd", vertelt Robbert Jonk.

Verrassing

In september van het afgelopen jaar werd volgens de verdediging pas duidelijk dat de beschuldigingen aan het adres van Frits van Eerd corruptie en valsheid in geschrifte betrof. "Dit kwam als een verrassing. Dat is een andere verdenking dan waarvoor hij in september 2022 is aangehouden en in 2023 is gehoord", zegt Jonk. Naar de verdenking van witwassen wordt nog onderzoek gedaan. "Van Eerd heeft onderbouwd kunnen aantonen dat het geld niet afkomstig was van een misdrijf."

In de ogen van de advocaten is er van de verdenkingen niet veel meer over en zou de zaak geseponeerd moeten worden.

Reactie Openbaar Ministerie

De voorlichter van het OM wil niet rechtstreeks reageren op de woorden van de advocaten van Van Eerd dat de corruptiebeschuldigingen er met de haren erbij zijn gesleept. "Dat is voor hun. Wij gaan daar niks over zeggen. Wij geven een toelichting op de beschuldigingen bij de rechter op 16 september."

