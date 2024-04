Verkeersdrama kostte vier levens: wegpiraat Omar E. voor de rechter

Omar E. scheurde hard over bedrijventerrein Borchwerf bij Oud Gastel en botste op een auto met vijf mensen: vier van hen kwamen om het leven. Zo meteen begint in de rechtbank in Breda de zaak over het verkeersdrama. Het ongeluk had een enorme impact in Bosschenhoofd, waar de slachtoffers vandaan kwamen. Maar het legde ook het criminele leven bloot van Omar E. en een breder probleem, dat van vage buitenlandse huurauto's.

Vrijdagavond 2 september 2022. Een automobiliste was met een een andere moeder en drie kinderen onderweg naar een restaurant op bedrijventerrein Borchwerf. Ze stond bij Het Appeltje en wilde de drukke Roosendaalsebaan oversteken. De verkeerslichten werkten op dat moment niet. Plotseling kwam op hoge snelheid van links een Mercedes aan scheuren met Omar E. achter het stuur. Volgens de politie reed hij meer dan 155 kilometer per uur, drie keer harden dan daar is toegestaan.

Schok

De auto die de weg overstak, werd vol in de flank geramd. Met fatale gevolgen: Regina, Anke, Erik en Wieteke overleden. Een vijfde inzittende, ook een kind, raakte zwaar gewond. Er ging een schok door Bosschenhoofd.

Omar E. (28) uit Roosendaal belandde in de cel. Er waren enkele voorbereidende zittingen in de rechtbank in Breda met hem. Op een van die dagen bood hij zijn excuses aan. "Als ik de tijd kon terugdraaien, had ik wel twee keer nagedacht."

Na een tijdje in voorarrest besloot de rechtbank hem vrij te laten. Een van de voorwaarden was dat hij geen misdrijven pleegde. Maar in de zomer van 2023 werd E. opnieuw opgepakt, nu voor drugs. Hij zou in wiet handelen. Die rechtszaak dient later.

Huurwagen

Wat ook ging spelen: Omar E. reed in een huurauto met Duits kenteken. De politie in Roosendaal zag dat vaker en had de indruk dat ze vooral door criminelen werden gebruikt om onder de radar te blijven. Het politieteam startte een proef. Met succes, de ene na de andere wagen werd van de weg gehaald. De aanpak is in steeds meer regio's overgenomen.

Intussen was het politieonderzoek nog in volle gang. Bewijs komt onder meer uit de beveiligingscamera's langs de Roosendaalsebaan. Die filmden het ongeluk, maar over de snelheid ontstond discussie. De advocaat vroeg om een rijtest. Specialisten van TNO reden diverse malen de route met hoge snelheden. Apparatuur legde vast hoe dat ging. Daarover is nog niks bekendgemaakt. Dat wordt tijdens het proces besproken.

Verdriet

Tijdens de rechtszaak maandag gaan de rechters vragen stellen aan de verdachte over de fatale dag. Nabestaanden mogen vertellen wie de slachtoffers waren en wat het verlies en verdriet met de nabestaanden doet. De officier van justitie presenteert het bewijs en komt waarschijnlijk met een hoge strafeis. Daarna komt de advocaat van de verdachte met zijn standpunt.

Deze zaak is vaker vergeleken met het verkeersdrama op de A59 bij Sprang Capelle. Daarbij vielen ook vier doden. De veroorzaker van dat ongeluk kreeg 10 jaar cel en tbs, meer dan geëist zelfs. Maar er zijn ook verschillen met dat ongeluk. De ene zaak is de andere niet. Het is uiteindelijk aan de rechter.

Je kunt de zaak vandaag volgen in dit liveblog.

Eerder maakten we deze 'Misdaad Uitgelegd' over de zaak: